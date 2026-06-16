6 آلاف سائح يصلون مرسى علم على متن 31 رحلة دولية اليوم

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة الطيران الوافدة، مع استقبال 31 رحلة دولية تقل على متنها نحو 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، في إطار الانتعاشة السياحية التي تشهدها مدن جنوب البحر الأحمر خلال الموسم الحالي.

وتتصدر الأسواق الأوروبية قائمة الدول المصدرة للسياحة الوافدة إلى مرسى علم، حيث تمثل النسبة الأكبر من الرحلات القادمة، ما يعكس استمرار الإقبال على المدينة باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الشاطئية والسياحية في مصر.

ورفعت الجهات العاملة بالمطار درجة الاستعداد لاستقبال السائحين، مع تكثيف جهود إنهاء إجراءات الوصول والجوازات والجمارك، بما يضمن سرعة انتقال الوفود السياحية إلى الفنادق والمنتجعات المنتشرة بمدينة مرسى علم والمناطق المجاورة.

وتشير جداول التشغيل الأسبوعية إلى أن مطار مرسى علم يستقبل خلال الأسبوع الجاري، الممتد من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، 163 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول أوروبية، وهو ما يسهم في دعم نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية بالمنطقة.

ويؤكد استمرار تدفق الرحلات الدولية على المكانة المتنامية لمرسى علم على خريطة السياحة العالمية، خاصة مع ما تتمتع به من شواطئ خلابة ومواقع غوص متميزة وطبيعة فريدة تجذب آلاف الزوار سنويًا.

ويُعد مطار مرسى علم الدولي أحد أهم بوابات السياحة في جنوب البحر الأحمر، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم الحركة السياحية والاقتصادية، من خلال استقبال رحلات مباشرة من الأسواق الأوروبية الرئيسية على مدار العام.