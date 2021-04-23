جمال شعبان: الصيام يقي من أمراض الضغط والقلب وعلاج معتمد بالخارج.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، وعميد معهد القلب سابقا، إن الصيام له فوائد كبيرة لمرضى الضغط، بسبب امتناع الصائم عن أكل المخللات، موضحا أن الصيام مدرسة كبيرة في الغرب في العلاج والتخسيس.

وأضاف جمال شعبان ، خلال لقائه ببرنامج "حلو الكلام"، على فضائية "صدى البلد"، أن مريض الضغط فقط هو من يستفيد من الصيام، ولكن من يعاني من مرض آخر مع مرض الضغط مثل السكر، فله مضاعفات ولا يصح له الصيام.

وتابع أن الله عز وجل وضع رخصة للمرضى في الصيام، وليس هناك حرج على المريض، ولكل إنسان ثواب على نواياه.

وأشار إلى أن الصيام فرصة كبيرة لصيانة الجسد والروح، موضحا أن سلامة القلب تبدأ من المعدة، والصيام يحد من أسباب مرض القلب.

وأشار إلى أن تنظيم الأكل والتخلص من الدهون والأملاح، يقلل بشكل مباشر من الإصابة بأمراض القلب.