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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد دياب: مبادرة إحياء الجذور مع الجانب اليوناني الأولى من نوعها عالميا

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" والتي تم إطلاقها مع الجانب اليوناني والقبرصي، منذ 3 سنوات كانت المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي.


وأضاف "دياب" في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن مبادرة وزارة الهجرة "إحياء الجذور" تؤكد إهمية ومكانة اليونانيين والقبارصة بالنسبة للدولة المصرية، موضحا أنهم يمتلكون مكانة عظيمة بالنسبة لنا.

أحمد دياب يؤكد دور وزارة الهجرة في لم شمل المصريين


وأشاد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بجهود وزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، والمحاولات الدائمة في لم شمل المصريين فى الخارج، فضلا عن دعم السياحة المصرية والمساهمة في انتعاش الاقتصاد المصري.


وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، النائب أحمد دياب على اهمية الاتفاق على تنظيم رحلة لشباب مصر وقبرص واليونان، والعمل على نقل فكرة مبادرة إحياء الجزور للأجيال الشابه، مثمنا إهتمام القيادة السياسية بشئون الجاليات والمغتربين.

هذا وقد عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا ثلاثيا بالعاصمة القبرصية نيقوسيا مع فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، و كوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، حيث تم الاحتفال بمرور ثلاث سنوات إلى إطلاق مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" منذ أبريل 2018، ثم بحث تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث في إطار المبادرة على عدة مستويات.

 

وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر  فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ورعايته لهذا اللقاء، كما ثمنت دور القيادات السياسية في مصر وقبرص واليونان في الاهتمام بشئون الجاليات والمغتربين، مشيدة بدور الجاليات القبرصية واليونانية بدعم موقف مصر في قضية سد النهضة الإثيوبي من خلال نشرهم على نطاق واسع الفيلم الترويجي الذي أصدرته وزارة الهجرة بعدة لغات من أجل دعم الحق المصري في مياه النيل.

أحمد دياب الخارجية السياحة قبرص مصر اليونان المصريين في الخارج

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