عمر كمال: لهذا السبب ممكن ماتجوزش وأعيش عمري كله لوحدي.. فيديو

قال عمر كمال، مغني المهرجانات، إنه يوجد الكثير من الأسباب المتبقية داخله التي منعته من الزواج حتى الآن، مضيفاً أنه أكثر شخص تعرض للتنمر.

وتابع عمر كمال، خلال لقائه ببرنامج لحظات جريئة مع الإعلامي أحمد سالم: “أنا شيلت حياتي كلها لوحدي ومحدش مد لي إيده يساعدني فى حاجة أبدا، كنت بنام ودموعي على خدي من نظرة الناس ليا”.

وأضاف عمر كمال: "كل ما أروح لحد يقولولي أنت لا نافع شكل ولا منظر ولا صوت ولا شخصية، فبالتالى أنا حابب أقضي بقية حياتي لوحدي ومش عايز حد يشاركني حياتي.

وأردف: “لما بحس إني بقرب من مربع الزواج بحس أني متضايق ومش مرتاح ومقيد.. أنا شخص مودي جدا ومن الممكن ألا تتحمل إمرأة هذا الطبع”.

يذكر أن عمر كمال، أعرب عن ندمه على جملة خمور وحشيش في أغنية بنت الجيران، التي قام بغنائها مع حسن شاكوش فى حفل عيد الحب بالاستاد، والذي أثار الكثير من الجدل.