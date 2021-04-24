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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور متميز.. الجمهور يشيد بمنة فضالي في نسل الأغراب

منة فضالي
منة فضالي

نالت الفنانه منة فضالي إشادة الجمهور ورواد السوشيال ميديا، وذلك من خلال دورها في "نسل الاغراب " الذي يعرض في شهر رمضان الحالي.

 

وتجسد منة  شخصية تدعي " عزيزة" ؛ حيث تمكنت من إتقان دورها بكل سلاسة ؛ كما ظهر إجادتها للهجة الصعيدية  بكل اتقان.


واستطاعت منة بعد ١١ حلقة من تقديم ظهور متميز؛ جعلها واحدة من الفنانات الذين لفتوا الأنظار إليهم في دراما رمضان هذا العام.


وكانت  منة فضالي نشرت  صورتين جديدتين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من كواليس مسلسل "نسل الأغراب" ، لتخطف الأنظار بأول ظهور لها ، علقت عليها قائلة " اول ظهور لعزيزة فى نسل الأغراب".

ونال ظهورها ردود أفعال واسعة من قبل جمهورها ومتابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها المتألق ، كما تبادلوا التعليقات والتهانى متمنيين لها دوام التوفيق والنجاح .

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

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عزيزة ونادرة بيضحكوا.. شاهد.. ملك أحمد زاهر فى كواليس "نسل الأغراب" بصحبة منة فضالي

 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر،ومنة فضالي،

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منة فضالي تشارك جمهورها بـ صور من مسلسل "نسل الأغراب"

 ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

دراما رمضان الفنانة منه فضالى نسل الأغراب مسلسل نسل الاغراب عساف الغريب الدراما الصعيدية

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