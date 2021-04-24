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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

صدى البلد

نشرت شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر والتي تدعى عبير المستكاوى، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد وفاة أبو اليسر بأزمة صحية.

 

وكتبت المستكاوي في المنشور رسالة للطيار أشرف أبو اليسر: "مع السلامة يا اطيب واحن قلب مع السلامة ياحبيبي الله يرحمك ..زوج اختي في ذمة الله كابتن طيار اشرف ابو اليسر .. ارجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة .. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يامحمد يارمضان قهرت الرجال وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية ..وعند الله تجتمع الخصوم .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابعيد".
 

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و توفي منذ قليل الطيار أشرف أبو اليسر وذلك بعد تعرضه خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية.


وعرف الطيار أشرف أبو اليسر إعلاميا بعد دخوله في أزمة مع الفنان محمد رمضان، وسحبت منه وزارة الطيران رخصة القيادة مدى الحياة بعدما ظهر في فيديو وهو يسمح لمحمد رمضان بقيادة الطائرة.


وبعد نزاع قضائي دخل الطرفان فيه خلال الفترة الأخيرة، حكمت المحكمة لصالح الطيار أشرف أبو اليسر بتعويض 6 ملايين جنيه لتعويض الضرر الذي نتج عن فقدان عمله.

Smart Adam مع السلامة يا اطيب واحن قلب مع السلامة ياحبيبي الله يرحمك ..زوج اختي في ذمة الله كابنن طيار اشرف ابو اليسر...

Posted by Abir El Mistikawy on Saturday, April 24, 2021

 

الطيار أبو السير الطيار أشرف ابو اليسر أزمة محمد رمضان

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