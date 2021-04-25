فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

سيطرت حالة من الغضب الشديد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان.

عرف الطيار أشرف أبو اليسر إعلاميا بعد دخوله في أزمة مع الفنان محمد رمضان، وسحبت منه وزارة الطيران رخصة القيادة مدى الحياة بعدما ظهر في فيديو، وهو يسمح لمحمد رمضان بقيادة الطائرة.

قررت محكمة جنح مستأنف الدقى قبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر حقه والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه.

وفاة الطيار المفصول



كان محمد الجندي، دفاع الفنان محمد رمضان، قد طالب باستدعاء المجنى عليه المدعى بالحق المدنى لمناقشته في أمور جوهرية، لإثبات استحالة وقوع الواقعة كما رواها الطيار أشرف أبو اليسر.

ولمزيد من التفاصيل حول آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته شاهد الفيديو جراف التالى.

