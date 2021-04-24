نصف مليون إصابة يوميا.. كورونا يقسو على الهند في كارثة غير معهودة

يخشى المسعفون من أن الإصابات بفيروس كورونا في الهند قد ترتفع إلى 500000 يوميًا قبل أن تصل الدولة المنكوبة بالفيروس إلى ذروة الموجة الثانية، حيث تم تهديد أولئك الذين يؤخرون توصيل الأكسجين إلى نيودلهي اليوم بعقوبة الإعدام.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن، تم الإبلاغ عن 2624 حالة وفاة أخرى و 346786 حالة إصابة في الهند اليوم السبت ، على الرغم من أن الاختبارات المحدودة تعني أن هذا من المرجح أن يقلل بشكل كبير من العدد الإجمالي.

حرق جثث متوافق كورونا بالهند

سجل إجمالي العدوى مرة أخرى أعلى حصيلة ليوم واحد لأي دولة منذ بداية الوباء ، وهي المرة الثالثة خلال عدة أيام تحطم الهند هذا الرقم القياسي.

ومع ذلك ، حذر عالم الفيروسات الرائد شهيد جميل اليوم من أن الهند لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الثانية ، حيث تشير الدراسات إلى أنها قد تسجل 500000 حالة يوميًا في الأسبوع الأول من شهر مايو.

وأوضحت الصحيفة أن معدل الوفيات الحالي في الهند لكل 100000 حالة هو 1.14 في المائة ، مما يعني أنه إذا وصلت الهند إلى هذه الذروة المتوقعة ، فمن المحتمل أن تحدث 5700 حالة وفاة يوميًا.

استمرت المستشفيات المكتظة في التوسل للحصول على الإمدادات اليوم حيث ارتفعت إصابات Covid-19 بين عشية وضحاها في "تسونامي" المرض ، مع تحذير المسعفين أن كل مستشفى ينفد منها الأكسجين.

قال الدكتور بالوجا ، المشرف الطبي بالمستشفى ، إن ما لا يقل عن 20 مريضاً بفيروس كورونا توفوا ليلاً في مستشفى جايبور الذهبي بنيودلهي يوم الجمعة بسبب ضغط الأكسجين منخفضًا '