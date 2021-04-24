أغير منه إزاي|حلمي بكر يكشف كواليس لقائه بـ محمد عبد الوهاب

قال الموسيقار حلمي بكر، إن هناك فارقا بين الغيرة على العمل، والغيرة من العمل، مشيراً إلى أن الأولى مشروعة ، بينما الثانية مرفوضة.

وأضاف بكر، خلال لقائه مع برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "المحور" ، قائلاً " بغير على العمل ، لما بلاقي أغنية حلوة بسقفلها وبحاول أتفوق".

وتابع الموسيقار، بعد ذلك تقابلت مع الموسيقار عبد الوهاب، وقام بترشيحي في أول عمل مسرحي غنائي عالمي ، وقال لي : يا واد رفعت راسي في السما " ، معقباً : " أغير منه إزاي بقى" .

وعقب، أنا غيرت على أغنية " بفكر في اللي ناسيني " بتاعت عبد الوهاب ، وحبيتها أوي ، وعملت أفضل منها وهي أغنية " شوية صبر" ، و "ياخبر " للفنانة وردة.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

https://fb.watch/548d6x06RZ/