رئيس جهاز أسوان الجديدة يكشف تفاصيل أول مسرح مكشوف على النيل

قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن المسرح المكشوف يستطيع أن يضم 3 آلاف متفرج وغرف الممثلين تكون تحت المسرح.

وتابع رشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"المسرح المكشوف المطل على النيل بالصعيد جزء من مشروعات الشريط النهري السياحي، بجانب الكورنيش بطول 6 كيلو، والكوبري المعلق.

وأشار إلى أن المسرح الأول الذي يتم على كوبري ملجم بإطلالة ساحرة على النيل، موضحا أن الإنجاز تعدى الـ 90% حاليا، ومتوقع أن ينتهي في 30 يونيو المقبل.