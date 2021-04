بعد إعلان المقطع الترويجي.. تعرف على موعد عرض the conjuring 3 في السينما

نشرت شركة Warner bros الإعلان الترويجي لفيلم الرعب الشهير the conjuring 3: the devil made me do it .

كانت الشركة قد حققت ٧ مليون مشاهدة بعد نشر الفيديو منذ يومين على يوتيوب.

يعد الجزء تكملة للأجزاء السابقة من سلسلة the conjuring المقتبسة من أحداث حقيقية، وفي كل جزء يحاول الزوجان إد و لورين وارن، حل غموض قضايا إجرامية تدخل فيها أروح شيطانية في أمريكا.

ويعرض الفيلم في دور العرض وأونلاين على منصة HBO max في 26 مايو المقبل.

الفيلم بطولة vera farmiga و patrick wilson وإخراج Michael chaves.