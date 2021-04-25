حصلوا أموال من المواطنين بالقوة .. الأمن العام يضبط عصابة عش البلبل

نجح قطاع الأمن العام ، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص في إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة باستعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضيتي "استعمال قوة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة باستعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية واتخاذهم من منطقة "عش البلبل" الصحراوية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي .

وتم استهداف المنطقة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي ، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم " 3 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - لاب توب - 7 كروت بنكيـة ATM - خاصين بأحد المتهمين - 4 هواتـف محمولة – مبالغ مالية - 3 سيارات" بمواجهتهم اعترفوا وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة والسيارات والمبالغ المالية وكروت الائتماني وما تحويه من أرصدة حصيلة نشاطهم الإجرامي .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزي وتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية .