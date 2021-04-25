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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم لجنتي سير الامتحانات والاحترازية بكلية التربية الرياضية في طنطا

تكريم لجنتي سير الامتحانات
تكريم لجنتي سير الامتحانات والاحترازية بكلية التربية الرياض

كرمت كلية التربية الرياضية، اليوم الأحد، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين بلجنتي السير والاحترازية وكذا عدد من العاملين والعمال بالكلية وقطاع الأمن لدورهم الحيوي والفعال خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والشفوية والنظرية لقيامهم بعملهم على أكمل وجه وظهور الكلية بالمظهر المشرف خلال الامتحانات في نهج جديد ينتهجه عميد الكلية بمكافأة ودعم المتميز من أبناء الكلية أول بأول.

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وقال الدكتور علاء حلويش عميد الكلية إن هذا التكريم جاء نتيجة الجهد الكبير خلال تلك الفترة العصيبة في ظل جائحة كورونا وانتهاء الامتحانات بدون أي خلل في الإجراءات الاحترازية سواء في دخول الطلاب أو داخل اللجان أثناء الامتحان.


وأشار حلويش إلى أن الجامعة ممثلة في الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أشادت بالدور الذي لعبته اللجنتين ونجاحها في اجتياز الامتحانات بدون أي مشاكل  وظهور الكلية بمظهر متميز على مستوى الجامعة والجامعات المصرية. 

حضر التكريم الدكتور هاني سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هالة عمر وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور مجدي وكوك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعدد من رؤساء الأقسام والأساتذة بالكلية.

كلية التربية الرياضية جامعة طنطا تكريم لجان امتحانات عميد الكلية جائحة كورونا

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