برلماني: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية داخل سيناء تخليدا لذكرى تحريرها

هنأ النائب يونس عبد الرزاق عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء، مؤكدا أن هذه الذكرى تجسيد لأعظم الملاحم الوطنية التي قامت بها القوات المسلحة للحفاظ على الوطن واسترداد أراضيه.



وأضاف عبد الرزاق في تصريحات له اليوم، أن هذه الذكرى أصبحت محفورة بحروف من نور داخل قلوب وعقول المصريين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي لم تكتف بالاحتفال لتخليد هذه الذكرى بل قامت أيضا بالعديد من الأفعال والمشروعات لتنمية أرض الفيروز وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات لأهاليها.



وأوضح عضو مجلس النواب أن حجم الإنجاز والمشروعات التي تمت في سيناء منذ تولي الرئيس السيسي "تاريخية" ولم تحدث من قبل في عهد أي رئيس مصري، حيث شهدت أرض الفيروز تنمية بقيمة 700 مليار جنيه، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية كبرى لدعم المواطن السيناوي، من بينها، "جامعتين، وثلاثة مطارات، واثنين ميناء رئيسي، وخمسة مدن جديدة، وشبكة أنفاق على أعلى مستوى آخرها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، لعمل ربط كامل لسيناء، وكذلك مصانع الأسمنت، و12 مصنعا للرخام.



وتابع عبد الرزاق هذا بالإضافة إلى المجمعات البدوية ومجمعات الإسكان ومشروعات مياة الشرب والصرف الصحى والمشروعات التعليمية والصحية ومن المستهدف الانتهاء من مشروعات البنية التحتية في 30 يونيو الجاري، الأمر الذي يحقق تنمية شاملة وخدمات متكاملة داخل سيناء، ما يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال توفير فرص عمل وكافة الخدمات للأهالي.



ونوه عضو مجلس النواب إلى أن هذه التنمية جاءت بعد سنوات من الإهمال والتهميش، الإنجاز الذي يحسب للقيادة السياسية الحالية، التي نجحت في القضاء على الإرهاب ومن ثم البناء والتعمير داخل أرض الفيروز، مشددا على أن الدولة أحدث نقلة نوعية في سيناء ولا تزال مستمرة في البناء والتنمية بتوجيهات من الرئيس السيسي.