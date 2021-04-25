شاهد| حمادة هلال من كواليس "المداح"

نشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الرسمي علي "انستجرام "، صورة من مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "المداح"، والذي يعرض حاليا علي قناة النهار حتي نهاية شهر رمضان المبارك.



وكتب حمادة هلال علي الصورة قائلا: "يا مٓن تراني ولا تُرىٰ ..إرحم ضعيفاً قد أذل ..أنا قد ضللتُ وأعترف ..لكنني لست الأضل ..!! مدد يارب #المداح"



يذكر أن مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وعدد من نجوم الفن مثل أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.