حفل الأوسكار.. H.E.R. على السجادة الحمراء قبل عرضها الغنائي

ظهرت المغنية الأمريكية H.E.R. على السجادة الحمراء قبل عرضها الغنائي بحفل الأوسكار لأغنيتها التي ترشحت ضمن قائمة أفضل أغنية أصلية.

ترشحت أغنية fight for you التي غنتها ضمن أحداث فيلم judas and the black messiah للمنافسة ضمن قائمة أفضل أغنية أصلية وتقدم عرضا غنائيا لها على مسرح الأوسكار الليلة.

المغنية الأمريكية H.E.R.

تفاصيل حفل الأوسكار

نالت العديد من الأعمال نصيبها من التتويج منذ تفوقها في قوائم الترشيحات وعلى رأسها فيلم نتفليكس الأبرز هذا العام MANK، الذي نال 10 تنويهات على رأسها أفضل فيلم وأفضل ممثل لبطله جاري أولدمان.

إلا أنه من المتوقع ألا يحصل على جوائز في فئات التمثيل الرئيسية، لكن حظوظه قوية في الفئات الفنية مثل تصميم الإنتاج.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.

تستعد المخرجتين كلوي تشاو وإيميرالد فينيل لليلة هائلة من التتويج بعد ترشح فيلميهما على قوائم الأفضل سينمائيا وتمثيليا وإخراجيا، وحققتا نصرا تاريخيا كأول مرة يترشح فيها امرأتين وتكون واحدة منهما وهي تشاو الأقرب لحصد جائزة أفضل مخرج متفوقة على الرجال.

تهيأت زوجة الممثل الراحل تشادويك بوسمان لنيل جائزة أفضل ممثل التي حصدها في العديد من الجوائز هذا العام، فيما عدا البافتا التي ذهبت إلى منافسه السير أنتوني هوبكينز.

ورغم فرصه الضعيفة في الفوز إلا أن الممثل ريز أحمد دخل التاريخ كونه أول مسلم يترشح لنيل جائزة أفضل ممثل في دور بطولة، واحتفت به العديد من وسائل الإعلام العالمية.

ستحصد فرانسيس مكدورماند بطلة فيلم NOMADLAND وفق توقعات نقاد الفن حول العالم، فيما ينتظر دانيال كالويا ليلة موعودة مع أوسكار أفضل ممثل مساعد، وبطلة الفيلم الكوري MINARI يون يو جونج تعيش أزهى أيام حياتها بعد اقترابها من جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة.

ورغم حظوظهن الضعيفة في الفوز إلا أن عدد من النجمات النساء سيتألق في إطلالاتهن وحضورهن لحفل الأوسكار هذا العام بعدما احتفلن باختيارهن ضمن الأعمال المرشحة. ِ

تضم القائمة العديد من النجمات على رأسهن كاري موليجان، فيولا ديفيس، فانيسا كيربي،أندرا داي، وأوليفيا كولمان، جلين كلوز، أماندا سيفريد، ماريا باكالوفا.