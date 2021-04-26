على الله حكايتكم.. أحمد العوضي يشارك جمهوره بصورة من "اللي مالوش كبير"

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بـ صورة له من مسلسله “اللى مالوش كبير ” وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

ربنا يحميك انت وياسمين - علي الله حكايتكم - انت وياسمين عسل ومسلسلك ناربحبكم كتيرر



مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.



«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.