عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحسين الحالة المزاجية والنوم الجيد.. تعرف على فوائد ضوء الشمس

فوائد الشمس
فوائد الشمس

وسط مخاوف الوباء ، اقترح الكثير من ممارسي الرعاية الصحية  التعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة يوميًا يمكن أن يساعد في رفع مستويات فيتامين (د) في الجسم والتي تعتبر ضرورية لصحة العظام والعضلات. لكن هل تعلم أن الشمس ليست مجرد مصدر لفيتامين د؟ في الواقع له العديد من الفوائد الأخرى لصحة المرء.

بالانتقال إلى Instagram ، اقترح ممارس  كيف يمكن لضوء الشمس في الصباح ، مباشرة بعد شروق الشمس حتى حوالي الساعة 8 صباحًا وفي وقت غروب الشمس ، أن يساعد"إنه هرمون مناعي ومعزز للطاقة وله تأثير عميق على صحتنا".

إليك ما يجب معرفته عن أشعة الشمس وصحتنا

وفقًا للدكتور بهافسار ، توجد أطوال موجية ضوئية مختلفة (ألوان) في أوقات مختلفة من اليوم وتؤثر علينا بشكل مختلف. لكل طول موجي فائدة علاجية مختلفة.

* التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، ، يزيد من أكسيد النيتريك وهو موسع للأوعية ، مما يحسن تدفق الدم ، ويحسن الأوكسجين ، ويخفض معدل التنفس ، ويخفض مستويات السكر في الدم.

* يلامس الطيف الأحمر المرئي الموجود دائمًا أثناء النهار وظيفة الميتوكوندريا التي تزيد من الطاقة والصحة العامة.

* من الضوء الطبيعي ، نصنع أيضًا الناقلات العصبية مثل السيروتونين والميلاتونين والدوبامين والتي تعتبر ضرورية للصحة العقلية بما في ذلك الحد من القلق والاكتئاب وما إلى ذلك.

* ينبهنا الضوء الأزرق ويبقينا مستيقظين. كما أنه يساعد في علاج الاضطرابات العاطفية الموسمية والاكتئاب بسبب قدرته على إنتاج الهرمونات.

* لقد أظهر التواجد في الهواء الطلق تحسين جودة نومنا وضبط إيقاع الساعة البيولوجية اليومية لدينا أيضًا ، حيث نصنع الميلاتونين ( هرمون النوم لدينا ) من ضوء النهار ، ثم نفرز الميلاتونين بعد غياب الضوء الأزرق لمدة ساعتين أو أكثر (وهذا هو السبب في اللون الأزرق. نظارات الحجب مهمة جدًا بعد غروب الشمس).

"أنا لا أنصح بالذهاب بتهور في ضوء الشمس المباشر والبدء في الاحتراق. عدّل يومك ، وانتبه للحصول على المزيد من الضوء الطبيعي (ليس فقط ضوء الشمس المباشر) ، مثل التدريب في الخارج بدلاً من صالة الألعاب الرياضية ".

الشمس اشعة الشمس فيتامين د ضوء الشمس الضوء

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الصيام

ترشيحاتنا

الرشيد: زيارة بن زايد للقاهرة حملت رسائل خطيرة وأخرست المشككين.. تفاصيل

تكليف من الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ .. رئيس الوزراء يتابع موقف توسعة الطريق الدائري

المفتي : الواجبات الشرعية لا تنوب عن بعضها في الأداء

روسيا تسمح بـ استئناف الرحلات الجوية من مصر

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يتيح قريبا إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة.. و طريقة حذف الصور من على محرك جوجل

السيارات الصينية تطيح بالأمريكية و تهزم ايلون ماسك و تيسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل موعد انكسار الموجة الثالثة من كورونا فى مصر

لدفاعه عن الوزيرة.. طرد مندوب وزارة الصحة من لجنة بمجلس النواب

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

بنسبة زيادة 51% .. هالة السعيد: لأول مرة الاستثمارات تتجاوز تريليون جنيه

انقلاب سيارة مواد بترولية تحمل ٣٥ طن خام علي طريق جمصة

لاعب أهلاوي .. تعرف على ضحية رامز عقله طار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ