تحسين الحالة المزاجية والنوم الجيد.. تعرف على فوائد ضوء الشمس

وسط مخاوف الوباء ، اقترح الكثير من ممارسي الرعاية الصحية التعرض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة يوميًا يمكن أن يساعد في رفع مستويات فيتامين (د) في الجسم والتي تعتبر ضرورية لصحة العظام والعضلات. لكن هل تعلم أن الشمس ليست مجرد مصدر لفيتامين د؟ في الواقع له العديد من الفوائد الأخرى لصحة المرء.

بالانتقال إلى Instagram ، اقترح ممارس كيف يمكن لضوء الشمس في الصباح ، مباشرة بعد شروق الشمس حتى حوالي الساعة 8 صباحًا وفي وقت غروب الشمس ، أن يساعد"إنه هرمون مناعي ومعزز للطاقة وله تأثير عميق على صحتنا".

إليك ما يجب معرفته عن أشعة الشمس وصحتنا

وفقًا للدكتور بهافسار ، توجد أطوال موجية ضوئية مختلفة (ألوان) في أوقات مختلفة من اليوم وتؤثر علينا بشكل مختلف. لكل طول موجي فائدة علاجية مختلفة.

* التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، ، يزيد من أكسيد النيتريك وهو موسع للأوعية ، مما يحسن تدفق الدم ، ويحسن الأوكسجين ، ويخفض معدل التنفس ، ويخفض مستويات السكر في الدم.

* يلامس الطيف الأحمر المرئي الموجود دائمًا أثناء النهار وظيفة الميتوكوندريا التي تزيد من الطاقة والصحة العامة.

* من الضوء الطبيعي ، نصنع أيضًا الناقلات العصبية مثل السيروتونين والميلاتونين والدوبامين والتي تعتبر ضرورية للصحة العقلية بما في ذلك الحد من القلق والاكتئاب وما إلى ذلك.

* ينبهنا الضوء الأزرق ويبقينا مستيقظين. كما أنه يساعد في علاج الاضطرابات العاطفية الموسمية والاكتئاب بسبب قدرته على إنتاج الهرمونات.

* لقد أظهر التواجد في الهواء الطلق تحسين جودة نومنا وضبط إيقاع الساعة البيولوجية اليومية لدينا أيضًا ، حيث نصنع الميلاتونين ( هرمون النوم لدينا ) من ضوء النهار ، ثم نفرز الميلاتونين بعد غياب الضوء الأزرق لمدة ساعتين أو أكثر (وهذا هو السبب في اللون الأزرق. نظارات الحجب مهمة جدًا بعد غروب الشمس).

"أنا لا أنصح بالذهاب بتهور في ضوء الشمس المباشر والبدء في الاحتراق. عدّل يومك ، وانتبه للحصول على المزيد من الضوء الطبيعي (ليس فقط ضوء الشمس المباشر) ، مثل التدريب في الخارج بدلاً من صالة الألعاب الرياضية ".