عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسجل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 958
السعودية تسجل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأثنين، تسجيل 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية إلى  413174 حالة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 1047 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 396604 حالة شفاء.

كما أكدت الصحة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 6913 حالة وفاة.

الصحة العالمية تتوصل لإرشادات سريرية جديدة للمرضى البالغين

تحرك عاجل من الرئيس اللبناني بشأن أزمة تهريب المخدرات إلى السعودية

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9657 والحالات الحرجة 1290 حالة.

وسجلت السعودية، يوم أمس الأحد، 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.

في وقت سابق، حددت وزارة الصحة السعودية الفترة الزمنية التي يخضع فيها الشخص المخالط لمصاب بفيروس كورونا للحجر، والخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من سلامته.

وأشارت إلى أن المخالط يحجر عليه لمدة 10 أيام من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب.

وأضافت أنه "يمكن تقصير مدة الحجر إلى 7 أيام في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر".

وأوضحت أنه "يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه الأعراض، مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت عليه الأعراض يقوم بعزل نفسه فورا ويجري مسحة الفحص المخبري".

الصحة السعودية كورونا السعودية اصابات كورونا السعودية الآن وفيات كورونا

موضوعات متعلقة

توقيف شخصين لارتباطهما بتهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية

السعودية تعلن التوسع في مراكز أخذ لقاحات كورونا بهدف تحصين المجتمع.. فيديو

ترشيحاتنا

مدبولي: لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا ولن نتزعزع عن عقيدتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المنشآت الصحية في مبادرة "حياة كريمة"

الكيلو ب 30 جنيها.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون

رئيس الوزراء : مصر استطاعت الحفاظ على مقدراتها رغم الأزمات التي يمر بها العالم في مواجهة كورونا

نقيب المعلمين: إنهاء الفصل الدراسي يحافظ على الطلاب من إصابات كورونا غير المطمئنة

الدكتورة مايا مرسي تستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

الطفح الجلدي أعراضها.. الصحة: العالم دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

المصل واللقاح يوضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. وأعراضه الجانبية |فيديو

دون خسائر فى الأرواح.. اندلاع حريق في مخزن خردة بقنا

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

فرج عامر: عرضت طارق حامد على الأهلي .. والزمالك قضى على مصطفى فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ