السعودية تسجل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأثنين، تسجيل 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 413174 حالة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 1047 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 396604 حالة شفاء.

كما أكدت الصحة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 6913 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9657 والحالات الحرجة 1290 حالة.

وسجلت السعودية، يوم أمس الأحد، 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.

في وقت سابق، حددت وزارة الصحة السعودية الفترة الزمنية التي يخضع فيها الشخص المخالط لمصاب بفيروس كورونا للحجر، والخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من سلامته.

وأشارت إلى أن المخالط يحجر عليه لمدة 10 أيام من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب.

وأضافت أنه "يمكن تقصير مدة الحجر إلى 7 أيام في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر".

وأوضحت أنه "يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه الأعراض، مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت عليه الأعراض يقوم بعزل نفسه فورا ويجري مسحة الفحص المخبري".