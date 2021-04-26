بعد اختيار هنري وشيرار.. 23 لاعبا يتنافسون على الدخول لقاعة المشاهير للدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول في قاعة المشاهير لبطولة البريميرليج.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن إطلاق قاعة المشاهير لتكريم أفضل اللاعبين المعتزلين الذين نشطوا في البريميرليج.

وضمت القائمة كلا من: توني أدامز - ديفيد بيكهام - دينيس بيركامب - سول كامبيل - إيريك كانتونا - أندي كول - أشلي كول - ديديه دروجبا - ليس فيرديناند - ريو فيرديناند - روبي فاولر - ستيفن جيرارد - روي كين - فرانك لامبارد - ماثيو لو تيسيي - مايكل أوين - بيتر شمايكل - بول سكولز - جون تيري - روبين فان بيرسي - نيمانيا ماتيتش - باتريك فييرا - إيان رايت.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن اختيار الفرنسي تييري هنري لاعب ارسنال، وآلان شيرار لاعب نيوكاسل وبلاكبيرن السابق، كأول فردين في قاعة المشاهير لبطولة البريميرليج، على أن يتم اختيار 6 لاعبين من القائمة المذكورة سلفًا، بحسب أصوات الجمهور.