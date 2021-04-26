عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. 31 جامعة مصرية ضمن تصنيف "التايمز" للتنمية المستدامة 2021

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى و البحث العلمى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، حول ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف “التايمز” العالمى وفقًا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021 البالغ عددها سبعة عشر هدفًا.

 

وأفاد التقرير، بأن عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف “التايمز” وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  لهذا العام ارتفع إلى 31 جامعة مقارنةً بـ 16 جامعة فى عام 2019، و23 جامعة في عام 2020.

 

وأوضح التقرير أنه جامعة أسوان حصلت على المرتبة 95 عالميًا وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولي على مستوى الجامعات المصرية بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في العام 2021، مقارنة بالعام الماضى والذى لم تظهر فيه أية جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة، يليها جامعة القاهرة فى المرتبة 201-300، يليها جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ فى المركز 301-400.

 

وأشار إلى حصول 8 جامعات مصرية على المرتبة من 401-600 وهى جامعات “عين شمس، وأسيوط، وبنها، والمنصورة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفاروس، وقناة السويس، وطنطا”. 
 

ونوه التقرير بارتفاع عدد الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في  10 أهداف للتنمية المستدامة، حيث تم تصنيف أكثر من 20 جامعة مصرية في العديد من أهداف التنمية المستدامة.


بينما جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 95 عالميًا لهذا العام فى تحقيق الهدف الأول وهو  القضاء على الفقر، كما حصلت على المرتبة 45 عالميًا فى تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وفى المرتبة 90 عالميًا فى تحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.


كما احتلت جامعة أسوان المرتبة الثامنة عالميًا فى تحقيق الهدف الثانى وهو القضاء التام على الجوع، كما حصلت على المرتبة 201-300 عالميًا فى تحقيق الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية، وتصدرت المركز 201-300 عالميًا فى تحقيق الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين. 

 

واحتلت جامعة أسوان أيضًا المرتبة 31 عالميًا فى تحقيق الهدف الحادى عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، كما جاءت فى المركز 33 عالميًا فى تحقيق الهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.


جاءت جامعة الإسكندرية فى الترتيب 83 عالميًا فى تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد، وحصلت الجامعة على المركز 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف السادس عشر وهو  السلام والعدل والمؤسسات القوية.


احتلت جامعة كفر الشيخ المرتبة 91 عالميًا فى تحقيق الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية.
 

تصدرت جامعة فاروس المركز 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
 

احتلت جامعة المنصورة المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

 

حصلت جامعة كفر الشيخ على المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف الثانى عشر وهو  الاستهلاك والإنتاج المسئولان، كما جاءت جامعة كفر الشيخ فى المرتبة 39 عالميًا فى تحقيق الهدف الثالث عشر وهو  العمل المناخي.
 

احتلت جامعة بنها المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدفين الرابع عشر  وهو  الحياة تحت الماء،  والخامس عشر وهو الحياة فى البر.

 

received_157752342941682
received_157752342941682
وزارة التعليم التنمية المستدامة التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ترشيحاتنا

إصابة مدير تعاقدات الأهلي بفيروس كورونا

الأرثوذكسية تعلن ضوابط بث احتفالات عيد القيامة

كأس العرب.. قبل إجراء القرعة.. مصر في التصنيف الثاني بين المنتخبات المشاركة

الـ VAR يحرم الزمالك من هدف رابع أمام البنك الأهلي

3 أعمال اغتنمها في ليلة النصف من رمضان.. الإفتاء تكشف عنها

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

الصحة: تجهيز آليات تصنيع لقاحين لـ كورونا وتسجيل 5 فى الترخيص الطارئ

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

من فايزر.. طرح أول دواء لـ علاج فيروس كورونا في هذا الموعد.. تفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل موعد انكسار الموجة الثالثة من كورونا فى مصر

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي في الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ