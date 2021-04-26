شاهد.. 31 جامعة مصرية ضمن تصنيف "التايمز" للتنمية المستدامة 2021

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، حول ترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف “التايمز” العالمى وفقًا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021 البالغ عددها سبعة عشر هدفًا.

وأفاد التقرير، بأن عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف “التايمز” وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا العام ارتفع إلى 31 جامعة مقارنةً بـ 16 جامعة فى عام 2019، و23 جامعة في عام 2020.

وأوضح التقرير أنه جامعة أسوان حصلت على المرتبة 95 عالميًا وفقًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولي على مستوى الجامعات المصرية بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في العام 2021، مقارنة بالعام الماضى والذى لم تظهر فيه أية جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة، يليها جامعة القاهرة فى المرتبة 201-300، يليها جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ فى المركز 301-400.

وأشار إلى حصول 8 جامعات مصرية على المرتبة من 401-600 وهى جامعات “عين شمس، وأسيوط، وبنها، والمنصورة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفاروس، وقناة السويس، وطنطا”.



ونوه التقرير بارتفاع عدد الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في 10 أهداف للتنمية المستدامة، حيث تم تصنيف أكثر من 20 جامعة مصرية في العديد من أهداف التنمية المستدامة.



بينما جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 95 عالميًا لهذا العام فى تحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، كما حصلت على المرتبة 45 عالميًا فى تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وفى المرتبة 90 عالميًا فى تحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.



كما احتلت جامعة أسوان المرتبة الثامنة عالميًا فى تحقيق الهدف الثانى وهو القضاء التام على الجوع، كما حصلت على المرتبة 201-300 عالميًا فى تحقيق الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية، وتصدرت المركز 201-300 عالميًا فى تحقيق الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين.

واحتلت جامعة أسوان أيضًا المرتبة 31 عالميًا فى تحقيق الهدف الحادى عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، كما جاءت فى المركز 33 عالميًا فى تحقيق الهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.



جاءت جامعة الإسكندرية فى الترتيب 83 عالميًا فى تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد، وحصلت الجامعة على المركز 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف السادس عشر وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية.



احتلت جامعة كفر الشيخ المرتبة 91 عالميًا فى تحقيق الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية.



تصدرت جامعة فاروس المركز 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف الثامن وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد.



احتلت جامعة المنصورة المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

حصلت جامعة كفر الشيخ على المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدف الثانى عشر وهو الاستهلاك والإنتاج المسئولان، كما جاءت جامعة كفر الشيخ فى المرتبة 39 عالميًا فى تحقيق الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي.



احتلت جامعة بنها المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الهدفين الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء، والخامس عشر وهو الحياة فى البر.