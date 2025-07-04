بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

نشرت الفضائية المصرية، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (٧) مساجد اليوم الجمعة، الموافق ٤ من يوليو ٢٠٢٥ م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (٦) مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٤٩٦) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ١١١ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة المديرية بقرية الغرق – مركز إطسا؛ ومسجد النور بقرية أبوكساه – مركز أبشواي؛ ومسجد الرحمن بقرية سنرو – مركز أبشواي.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد راتب عبد الله بقرية المندرة بحري – مركز ديروط؛ ومسجد النصر بعزبة سرور – مركز البداري.

وفي محافظة الجيزة:



تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة موسى جورين بقرية السعودية – مركز العياط.

وفي محافظة الأقصر:

تم إنشاء وبناء مسجد أبو عبيدة بن الجراح بنجع الجسر بقرية الأقالتة – مركز ومدينة القرنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

