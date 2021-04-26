ليوناردو دي كابريو بطل نسخة جديدة من فيلم الأوسكار Another Round

نصر جديد يضاف لصناع الفيلم الأكثر فوزا في موسم الجوائز هذا العام، والحاصل على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم دولي في صباح اليوم، وهو Another Round للمخرج توماس فنتربيرج.

إعادة تقديم فيلم Another Round

Another Round على موعد مع إعادة تقديمة مرة أخرى، لكن هذه المرة من بطولة الفنان الشهير ليوناردو دي كابريو، الذي تمكن من الحصول على حقوق الملكية الخاصة بتحفة الأوسكار التي نالت إشادات من الجميع.

من المقرر أن يلعب دي كابريو دور البطولة على خطى مادس ميكلسن الذي تصدرت صورته بوسترات الفيلم، وكتب السيناريو الخاص به مخرجه الدنماركي توماس فنتربيرج.

ألقى توماس فنتربيرج كلمة مؤثرة بعد حصول فيلمه على جائزة الأوسكار، أهدى فيها التكريم لابنته التي رحلت في حادث قبل أيام من بدء تصوير دورها في فيلمه الناجح لتلعب دور ابنة البطل.

تدور أحداث Another Round حول 4 أصدقاء في منتصف العمر مدمنون على شرب الكحول، ويحاولون إثبات نظرية أنهم يمكنهم إحداث التوازن في حياتهم وإضافة بعض الإثارة إليها في ظل وصول مستوى الكحول في دمهم لنسبة معينة لكن الأمور تخرج عن السيطرة منهم.

حاولت العديد من شركات الإنتاج الحصول على حقوق الملكية الإبداعية لفيلم Another Round حتى قبل حصوله على الأوسكار بعد نال جائزة البافتا في نفس الفئة بحسب موقع ديدلاين الأمريكي.