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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن موعد عودة بدر بانون للتدريبات الجماعية

صدى البلد

يشارك بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية عقب ‏مواجهة المصري، التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ‏والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وفضل الجهاز الفني استمرار إراحة اللاعب من مران اليوم، على أن ينتظم في التدريبات ‏بصورة طبيعية بعد مواجهة المصري وفي بداية تحضيرات الفريق لمواجهة الجونة.‏

وحصل بدر بانون على راحة من التدريبات قبل مواجهة إنبي الأخيرة، للتخلص من حالة ‏الإجهاد بعد مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، وفقًا للبرنامج الذي ‏يقوم الجهاز الفني بتنفيذه مع اللاعبين في ظل ضغط المباريات.‏

وأعلن أحمد أبو عبلة، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهتي المصري والجونة، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي مع المصري في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ١٥ في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ١٣ في بطولة الدوري.

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت، ‏استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة من ‏الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

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