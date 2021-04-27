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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاده.. أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي

صدى البلد

يخضع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في عضلة السمانة.

 

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن فتوح اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وهو سبب استبعاده من مباراة البنك الأهلي، حيث فضل الجهاز الطبي منحه راحة من أجل عدم تفاقم إصابته.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك أحمد فتوح الدوري الممتاز

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بعد استبعاده.. أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي

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