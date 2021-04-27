خاص.. تعرف على رأى إياد نصار في مقالب رامز جلال

كشف الفنان إياد نصار، عن رأيه في برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل عام في موسم رمضان.

وقال إياد في تصريحات لـ "صدى البلد":"أنا أهرب من برامج المقالب وأعتذر عنها دئما، وأحب رامز جلال على المستوى الشخصي لكن على المستوى المهنى أهرب منه دائما.

وكان قد كشف الفنان إياد نصار عن أسباب حرصه على التواجد في الأعمال الوطنية مثل فيلم الممر ومسلسل الاختيار2 الذي يعرض حاليا ويجسد من خلاله شخصية الشهيد المقدم محمد مبروك، الذي اغتالته يد الإرهاب أمام منزله في مدينة نصر.

وقال إياد في تصريحات لـ صدى البلد:"مشاركتي في الأعمال الوطنية المصرية مثل الممر والاختيار2، شرف كبير ومسئولية، خاصة أن هذه النوعية من الأعمال لاقت نجاحا كبيرا في السنوات الماضية والاختيار 2 لا يقل أهمية عن الجزء الأول الذى عرض في رمضان العام الماضي، فنحن نقدم مادة لشهداء نعتز بهم وهم أبطال ضحوا من أجل الوطن، وتقديم قصص تضحياتهم أمام الجميع أقل واجب للعرفان بما قدموه.



مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.