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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حاورت السندريلا.. معلومات عن المذيعة فوزية العباسي المتوفاة اليوم

فوزية العباسي
فوزية العباسي

رحلت عن دنيانا اليوم المذيعة بالتلفزيون المصري فوزية العباسي، أحد جيل الرواد في التلفزيون المصري، وواحدة من المذيعات الأوائل الذين أثروا التلفزيون المصري بمزيد من البرامج والفقرات التاريخية التي تكونت من خلالها مكتبة التلفزيون.

 

أشهر برامج فوزية العباسي 

مع بداية ارسال التلفزيون عام 1966 قدمت فوزية العباسي مجموعة من البرامج أشهرها عشرين سؤال، للكبار فقط، عالم الأدب، حروف وأرقام، لكن يظل أشهر برنامج قدمته برنامج كلمة في سهرة الذي استضافت فيها أبرز نجوم مصر ومنهم السندريلا سعاد حسني.

وبعد برنامج كلمة فى سهرة الذي حظي بنجاح كبير، قدمت فوزية العباسي برنامجين آخرين هما أحوال و أمثال و سيداتي سادتي.

 

نشأتها ودراستها ودخولها التلفزيون 

نشأت فوزية العباسي في عائلة عريقة لأب يعمل ضابط شرطة، وكان جدها علي باشا العباسي حكمدار الدقهلية، وحصلت على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة، وتقدمت للعمل في التلفزيون قبل إنهاء دراستها وتمكنت من تجاوز اختبارات القبول حيث حصلت على المركز الأول.

 

وفاة فوزية العباسي 

رحلت المذيعة فوزية العباسي اليوم 27 أبريل بعد صراع مع المرض، حيث نعاها العديد من الإعلاميين وأثنوا على مسيرتها في الإعلام.

 

وقالت الإعلامية دعاء فاروق عبر صفحتها “إنا لله و إنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية القديرة فوزية العباسي، اللهم اعفُ عنها واغفر لها وثبتها عند السؤال”.

 

 

 

 

 

 

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