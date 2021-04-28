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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر متولي يعلن عن مشاركته فى مسلسل “ الأختيار 2 “

صدى البلد

أعلن الفنان عمر متولى عن مشاركته فى مسلسل “ الأختيار 2 “ وظهوره فى الحلقات القادمة ، ونشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ". 

 

وكتب متولى " وحشتوني جدا و اسف علي التأخير !! .. بس محبتش ابقي موجود و خلاص !! .. و الحمد لله هرجعلكم ف مسلسل وطني عظيييم كان نفسي اشارك فيه من السنة اللي فاتت ..تابعوني ف الحلقات اللي جاية ف الاختيار ٢ عشان المفاجآت جاية كتير !! #الاختيار2 #راجعين ##وحشتوني_وربي #اللي_جاي_اسرع #عمر_متولي ".
 

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

احمد مكي كريم عبد العزيز عمر متولي الاختيار 2 مسلسل الاختيار

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