لماذا يجب أن تشرب ماء جيرا الكمون ؟ .. تعرف على الفوائد

فوائد ماء الكمون

جيرا الكمون هي أشهر مكونات المطبخ، في المطبخ الهندي ، جعلت الرائحة والذوق الرفيع لبذور الكمون من التوابل الرائعة.. نحن نعرف تطبيقاتها في الطهي ، لذا فقد حان الوقت لمعرفة المزيد عن فوائدها الصحية.. أعطته بعض مزايا Jeera العديد من خيارات الطب البديل. هذه المياه الرائعة لها العديد من الفوائد الصحية.. للحالة المختلفة للبشرة والشعر ، فهو بمثابة معجزة.

فوائد ماء الجيرا الكمون

1. يقلل من السمنة



أجريت دراسة على المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن ، والذين أجبروا على شرب الجيرا الكمون ثلاث مرات في اليوم لمدة شهرين تقريبًا ، وأظهرت انخفاضًا كبيرًا في الدهون وتحسنًا في حساسية الأنسولين.

2. يقوي جهاز المناعة



بذور الجيرا الكمون هي مصدر جيد لفيتامين سي والحديد وفيتامين أ الذي يزيل الجذور الحرة. يقوي جهاز المناعة الخاص بك وكذلك سيتم منع بعض الأمراض المعدية. يساعد الحديد أيضًا في تحسين إمداد الدم.

3. يضبط ضغط الدم

كونها غنية بالبوتاسيوم ، تساعد مياه الجيرا أيضًا في الحفاظ على توازن الجسم من الإلكتروليت والسوائل. يتم خفض ضغط الدم من خلال هذا. للتحكم في ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية ، تناول ماء الكمون على معدة فارغة. كما يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على استقرار ضربات القلب ويزيد من النتاج القلبي.

4. يزيل سموم المعدة



يوجد تركيز أكبر لمضادات الأكسدة في بذور الكمون مما يساعد على طرد جميع الملوثات من الجسم كما يدعم صحة الأعضاء. وهذا يوضح تأثيره على الكبد والمعدة. البذور المنقوعة في الماء تعزز إنتاج العصارة الصفراوية وتساعد على التخلص من غازات البطن والانتفاخ والحموضة.

5. يعزز الهضم



كشفت العديد من التقارير أنه يمكن تحسين الهضم عن طريق استهلاك ماء الكمون يوميًا. يزيد ماء الكمون من إنتاج الإنزيم الهضمي ويعزز أيضًا عملية الهضم. كما أنه يعالج السموم والغازات المعوية والإسهال والقيء الصباحي وانتفاخ البطن والتعب وسوء الهضم وسوء الامتصاص.