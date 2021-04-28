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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول الكركديه ...تعرف عليها

صدى البلد

 

فوائد صحية غير متوقعه لتناول الكركديه لصحتك فهو يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم  وخفض مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الكبد كما أنه يساعد في تحسين الهضم وعلاج الاكتئاب .

ليس ذلك فحسب ، بل تشير الأبحاث إلى أن شاي الكركديه قد يسرع عملية الأيض ويساعد في فقدان الوزن الصحي فهو غني بفيتامين سي والمعادن ومضادات الأكسدة.

إليك أبرز الفوائد  الأخرى لتناول كوب يوميا من شاى الكركديه

الكركديه للحامل فى الشهور الأخيرة


 فوائد شاي الكركديه 


يدير ضغط الدم


 تناول هذا الشاي يقلل من ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ، يمكن أن يقلل شاي الكركديه من ضغط الدم و يجب أن تستهلك بانتظام بمعدل ثلاثة أكواب كل يوم لبضعة أسابيع. 

على الجانب الآخر للكركديه خصائص مدرة للبول تزيد من التبول وتخفض ضغط الدم في نفس الوقت. 

فقدان الوزن


وفقًا لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب ، تساعد مستخلصات الكركديه في الوقاية من السمنة بسبب خصائص التى تساعد على تعزيز الأيض 


يخفض نسبة الكوليسترول


تشير دراسة بحثية أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني إلى أن استهلاك الكركديه  يخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية 

يحمي الكبد

الخصائص المضادة للأكسدة لشاي الكركديه قد تساعد في علاج أمراض الكبد. 

 

الكركدية شاي الكركديه عملية الأيض فقدان الوزن ضغط الدم خفض مستويات السكر

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