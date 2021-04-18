عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفوائد والآثار الجانبية لتناول الكركديه على الإفطار

صدى البلد

يحتوي الكركدية على العديد من المواد الفعالة والمفيدة لصحة القلب والجسم والمضادة للسرطان.

 

ووفقا لموقع بولد سكاى؛ ننشر لكم فى هذا التقرير بعض الفوائد لتناول الكركديه على الإفطار فى رمضان. 
 

ومن أهم فوائد الكركديه التي أثبتتها الأبحاث ما يأتي:

الحفاظ على صحة الكبد..
وجدت العديد من الدراسات البشرية والحيوانية دور مستخلص الكركدية في دعم صحة الكبد، حيث يزيد من إنتاج الأنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم وتقليل تلف الكبد والكبد الدهني.

خفض ضغط الدم..
يساعد الكركدية على خفض ضغط الدم والسيطرة عليه دون أي أثار جانبية، ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، فقد يسبب الجلطات والسكتات الدماغية

مصدر غني بفيتامين ج..
يعد الكركدية مضادا طبيعيا للالتهابات وأمراض البرد والإنفلونزا؛ لأنه مصدر غني بفيتامين ج، وهو أحد أشهر مضادات الأكسدة، كما يلعب فيتامين ج دورا مهما في امتصاص الحديد
مصدر للعديد من مضادات الأكسدة القوية
يحتوي الكركدية على مضادات أكسدة قوية جدًا تساعد الجسم في الاتي:

محاربة الجذور الحرة وتقوية المناعة
الوقاية من العديد من المشكلات، مثل: التهابات المفاصل والعظام، والسرطانات، وأمراض القلب، والزهايمر، والعديد من الأمراض الأخرى
محاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد لاحتوائه على معدلات عالية من البوليفينول، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد بشكل خاص على الوقاية من سرطان المعدة

تقليل مستوى الكوليسترول..
أثبتت الأبحاث دور الكركدية في تقليل كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم عند مرضى السكري، وبالتالي المحافظة على صحة القلب والشرايين وتعزيزها، وما زال هناك حاجة لدراسات أخرى تثبت دوره في تقليل مستوى الكوليسترول عند الأصحاء

التقليل من أعراض سن اليأس..
وجد للكركدية دور كبير في علاج أعراض سن اليأس والناتجة عن خلل التوازن الهرموني، حيث يساعد في التقليل من الهبات الساخنة التي تصيب النساء بعد الأربعين

تقليل الوزن..
أشارت الدراسات أن مشروب الكركدية مرتبط بفقدان الوزن والحماية من السمنة، حيث وجدت دراسة أجريت لمدة 12 أسبوعا على 36 شخصا أن لمستخلص الكركدية دورا في تخفيض الوزن والتقليل من الدهون ومؤشر كتلة الجسم

الوقاية من الالتهابات البكتيرية..
وجدت دراسات مخبرية دور الكركدية الفعال في مكافحة الالتهابات البكتيرية، ولكن ما زلنا بحاجة للمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

 

أضرار الكركديه..
يكون لأي شراب عشبي اثار جانبية وخاصة إذا تم شربه بشكل زائد عن الحد المسموح، لذلك فبالرغم من فوائد الكركدية لكنه قد يشكل بعض الخطر في بعض الحالات الخاصة.

حيث قد يتسبب الكركدية الاثار الجانبية الاتية بالرغم من أنها غير شائعة:
    خفض ضغط الدم
    التهاب الجلد
    الصداع
    الغثيان
    طنين في الأذن
    اضطراب أو ألم مؤقتًا في المعدة
    الغازات
    الإمساك
    ألم أثناء التبول

كركديه كركديه فى رمضان فوائد الكركدية تحضير الكركديه

موضوعات متعلقة

بدل الغلي والنقع.. طريقة تحضير الكركديه البودرة

ترشيحاتنا

الناتو يعلن دعمه قرار التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا

الترجي يسحق شبيبة القيروان .. والنجم الساحلي يهزم الصفاقسي

شاهد.. أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد انقلابها على الصحراوي

"حياة كريمة" يوفر جاموسة و ثلاجة لسيدة معيلة..فيديو

وزيرة الصناعة تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أتالانتا يهزم يوفنتوس 1 - 0 في غياب كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

السكة الحديد: نبحث أسباب حادث قطار القليوبية

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات القليوبية.. وزير التنمية المحلية يتابع تطورات حادث قطار طوخ

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ