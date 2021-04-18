الفوائد والآثار الجانبية لتناول الكركديه على الإفطار

يحتوي الكركدية على العديد من المواد الفعالة والمفيدة لصحة القلب والجسم والمضادة للسرطان.

ووفقا لموقع بولد سكاى؛ ننشر لكم فى هذا التقرير بعض الفوائد لتناول الكركديه على الإفطار فى رمضان.



ومن أهم فوائد الكركديه التي أثبتتها الأبحاث ما يأتي:

الحفاظ على صحة الكبد..

وجدت العديد من الدراسات البشرية والحيوانية دور مستخلص الكركدية في دعم صحة الكبد، حيث يزيد من إنتاج الأنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم وتقليل تلف الكبد والكبد الدهني.

خفض ضغط الدم..

يساعد الكركدية على خفض ضغط الدم والسيطرة عليه دون أي أثار جانبية، ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، فقد يسبب الجلطات والسكتات الدماغية

مصدر غني بفيتامين ج..

يعد الكركدية مضادا طبيعيا للالتهابات وأمراض البرد والإنفلونزا؛ لأنه مصدر غني بفيتامين ج، وهو أحد أشهر مضادات الأكسدة، كما يلعب فيتامين ج دورا مهما في امتصاص الحديد

مصدر للعديد من مضادات الأكسدة القوية

يحتوي الكركدية على مضادات أكسدة قوية جدًا تساعد الجسم في الاتي:

محاربة الجذور الحرة وتقوية المناعة

الوقاية من العديد من المشكلات، مثل: التهابات المفاصل والعظام، والسرطانات، وأمراض القلب، والزهايمر، والعديد من الأمراض الأخرى

محاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد لاحتوائه على معدلات عالية من البوليفينول، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد بشكل خاص على الوقاية من سرطان المعدة



تقليل مستوى الكوليسترول..

أثبتت الأبحاث دور الكركدية في تقليل كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم عند مرضى السكري، وبالتالي المحافظة على صحة القلب والشرايين وتعزيزها، وما زال هناك حاجة لدراسات أخرى تثبت دوره في تقليل مستوى الكوليسترول عند الأصحاء

التقليل من أعراض سن اليأس..

وجد للكركدية دور كبير في علاج أعراض سن اليأس والناتجة عن خلل التوازن الهرموني، حيث يساعد في التقليل من الهبات الساخنة التي تصيب النساء بعد الأربعين

تقليل الوزن..

أشارت الدراسات أن مشروب الكركدية مرتبط بفقدان الوزن والحماية من السمنة، حيث وجدت دراسة أجريت لمدة 12 أسبوعا على 36 شخصا أن لمستخلص الكركدية دورا في تخفيض الوزن والتقليل من الدهون ومؤشر كتلة الجسم

الوقاية من الالتهابات البكتيرية..

وجدت دراسات مخبرية دور الكركدية الفعال في مكافحة الالتهابات البكتيرية، ولكن ما زلنا بحاجة للمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

أضرار الكركديه..

يكون لأي شراب عشبي اثار جانبية وخاصة إذا تم شربه بشكل زائد عن الحد المسموح، لذلك فبالرغم من فوائد الكركدية لكنه قد يشكل بعض الخطر في بعض الحالات الخاصة.

حيث قد يتسبب الكركدية الاثار الجانبية الاتية بالرغم من أنها غير شائعة:

خفض ضغط الدم

التهاب الجلد

الصداع

الغثيان

طنين في الأذن

اضطراب أو ألم مؤقتًا في المعدة

الغازات

الإمساك

ألم أثناء التبول