فوائد صحية غير متوقعة لتناول ملعقة من الكركم.. تعرفي عليها

توجد فوائد صحية لتناول الكركم لصحتك؛ فهو يحتوي على مادة الكركمين، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات وللأكسدة، إليك أهم 5 فوائد صحية للكركم، يقدمها موقع “هيلث لاين”.

1. مضاد للالتهابات



يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، واستخدمت معظم الدراسات مستخلصات الكركم التي تم توحيدها لتشمل كميات كبيرة من الكركمين.



2. يحافظ على صحة الدماغ



يعزز الكركمين مستويات هرمون الدماغ BDNF ، مما يزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة ويحارب مختلف العمليات التنكسية في دماغك.

3. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب



الكركمين له آثار مفيدة على العديد من العوامل المعروف أنها تلعب دورًا في أمراض القلب. يحسن وظيفة البطانة وهو عامل قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

4 . يمنع السرطان

تشير دراسات متعددة إلى أن الكركمين يمكن أن يقلل من نمو الخلايا السرطانية، ويمنع نمو الأورام في حيوانات الاختبار.



5. يحارب الزهايمر



مرض الزهايمر هو أكثر أمراض التنكس العصبي شيوعًا في العالم وسببًا رئيسيًا للخرف.



6. التهاب المفاصل

تظهر العديد من الدراسات أن الكركمين يمكن أن يساعد في علاج أعراض التهاب المفاصل ويكون في بعض الحالات أكثر فعالية من الأدوية المضادة للالتهابات.