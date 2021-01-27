7 فوائد صحية لـ شاي الكركم تعرف عليها

الكركم هو التوابل الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا في المطبخ، فهو يضيف لونًا وطعمًا إلى الأطباق الشهية ويشتهر بخصائصه الطبية والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فهذه التوابل الرائعة مليئة بالعديد من الفوائد الصحية، مثل تعزيز وظائف المخ وخفض الالتهاب وتحسين صحة القلب والوقاية من السرطان، كما يمكن استهلاك الكركم على شكل كبسولات وأقراص وشاي، وشاي الكركم هو شاي عشبي معروف بفوائده الصحية المحتملة.





لذلك نستعرض لك أبرز 7 فوائد صحية لشاي الكركم وفقا لتقرير بموقع “Bold Sky”.





1. يعزز المناعة

يمكن لشاي الكركم أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والفيروسات ومضادات الميكروبات، وأظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يقوي المناعة من خلال محاربة الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، كما يستخدم شاي الكركم كعلاج لعلاج نزلات البرد والانفلونزا لأنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.





2. يخفف من أعراض التهاب المفاصل

يمتلك شاي الكركم خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب والتورم لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أن الكركمين في الكركم كان فعالًا في تقليل الألم لدى مرضى هشاشة العظام.





3. يخفض مستويات الكوليسترول

وقد ثبت أن الكركمين يحافظ على صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، تزيد مستويات الكوليسترول الضار LDL من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشريان التاجي والسكتة الدماغية وشرب شاي الكركم يقلل من هذه المخاطر الصحية، كما أظهرت دراسة أن الجرعات المنخفضة من الكركمين مرتبطة بانخفاض LDL ومستويات الكوليسترول الكلي.





4. ينظم مستويات السكر في الدم

يتم استخدام الكركم في الطب التقليدي لعلاج مرض السكري، حيث يمكن أن يساعد تناول شاي الكركم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وجدت دراسة نشرت عام 2009 في اتصالات الأبحاث البيوكيميائية والفيزيائية الحيوية أن الكركمين يخفض مستويات السكر في الدم ويقلل من مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل.





5. يمنع تلف الكبد

الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الكركم يمكن أن تمنع تلف الكبد الناجم عن أمراض الكبد المزمنة، كما أظهرت الدراسات أن الكركمين يمنع تسمم الكبد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد.





6. يمنع مرض الزهايمر

وقد أظهرت الدراسات الملحوظة أن الكركمين قد يساعد في تقليل مخاطر الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، فتعمل الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الكركمين على تقليل التلف الخلوي والالتهاب ورواسب الأميلويد أو اللويحات المرتبطة بتطور مرض الزهايمر.





7. يقي من أمراض الرئة