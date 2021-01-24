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محافظات

شتاء وسط سحر الطبيعة.. حفلات شاي الكانون والشواء على الجمر في الوادي الجديد.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 06:01 ص
حفلات الشتاء بالوادى
حفلات الشتاء بالوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
اعتاد أهالي الوادي الجديد، وخاصة في ليالي الشتاء علي إقامة ليالي السمر وحفلات الشواء والتدفئه علي مواقد الجمر وسط الصحاري وعلي أطراف الحقول والمزارع، نظرًا لما تتمتع به المحافظه من طبيعة خلابه ساحرة وهدوء جذاب منقطع النظير.

يقول محمود ابو الغيط ، أنه بمجرد دخول فصل الشتاء تجد معظم  الشباب  يجمعون الحطب  من اول النهار لعمل رحلات وسط الصحراء، وقضاء معظم الليالي بها، لعمل حفلات السمر الشتوية، وهي عبارة عن تجمعات وسط الصحراء والجبال للاستمتاع بالمعيشة وسط الطبيعة، مشيرًا الي أن أهم ما يميز تلك الرحلات وسط الصحراء شاي الكانون والشواء على الجمر وسط الجبال والالتفاف حول لعبة السيجة البدائية.
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وأضاف أن معظم الشباب يصطحبون معهم اللحوم وأدوات الشاي ويقومون بتجهيز الكانون وسط الصحراء لعمل الشاي، كما يقومون بشواء اللحوم علي الجمر ويتناولون وجبة العشاء، ولا يعبأون ببرودة الجو، حيث يتغلبون عليها بمواقد التدفئه وشاي الكانون.

يقول خالد زكي من هواة  حفلات السمر في ليالي الشتاء ، إن صحراء المحافظة بصفة عامة  تعد من الصحروات المفتوحة والتي تساعد علي جذب سياحة السفاري من كل حدب وصوب، نظرًا لما تتمتع به من طبيعة ساحرة وهدوء جذاب طوال فصول السنة.

وأضاف زكي أن  حفلات السمر في ليالي الشتاء عبارة عن تجمعات وسط الصحراء للاستمتاع بالشواء علي الجمر وسط الطبيعة، مؤكدًا أن أهم ما يميز تلك الحفلات وسط الصحراء مواقد التدفئة وشاي الكانون والشواء علي الجمر وحفلات الرقص والموال الشعبي  .

وأوضح أن معظم المناطق الصحراوية المفتوحة بالمحافظة تعد محمية طبيعية، وتعتبر متحفًا مفتوحًا وسط البيئة الصحراوية وخاصة صحراء الفرافرة، حيث ان معظم اهالي الفرافر يترقبون دخول فصل الشتاء للخروج للصحراء . 

من جانبه أكد  احمد عليان مرشد سياحي  أن معظم أهالي المحافظة ينظمون رحلات سفاري وسط تلك الصحراء حيث يصطحبون معهم اللحوم وأدوات الشاي ويقومون بتجهيز الكانون وسط الصحراء لعمل الشاي، كما يقومون بشواء اللحوم علي الجمر ويتناولون وجبة العشاء وسط الطبيعة الساحرة فضلا عن الاغاني الشعبية والمزمار البلدي.

وأوضح أن صحراء المحافظة بصفة عامة كانت  تستقبل العديد من رحلات السفاري سواء كانت داخلية أو خارجية ولكن المسئولين بالمحافظة لا يهتمون بتلك المناطق والتي تعتبر المصدر الوحيد لتنشيط سياحة السفاري بالمحافظة.

من جانبه أكد خالد شتيوي مدير هيئة تنشيط السياحة الداخلية بالوادي الجديد أن المحافظة تشتهر بالعديد من المناطق الصحراوية والمحميات الطبيعية بما فيها محمية الصحراء البيضاء والتي تعد من أهم المناطق السياحية علي مستوي المحافظة ولكنها تفتقد للترويج السياحي نظرًا لتجاهل المسئولين بالوزارة لمثل هذه المناطق.

وطالب شتيوي المسئولين بوزارة السياحة الاهتمام بمقومات الوادي الجديد السياحية  من أجل أن تتعافي السياحة بالمحافظة وتعود لما كانت علية قبل ذلك وخاصة بعد ان أوشكت ازمة كورونا علي الانتهاء .
شتاء وسط سحر الطبيعة.. حفلات شاي الكانون والشواء على الجمر في الوادي الجديد.. صور
شتاء وسط سحر الطبيعة.. حفلات شاي الكانون والشواء على الجمر في الوادي الجديد.. صور
شتاء وسط سحر الطبيعة.. حفلات شاي الكانون والشواء على الجمر في الوادي الجديد.. صور
شتاء وسط سحر الطبيعة.. حفلات شاي الكانون والشواء على الجمر في الوادي الجديد.. صور
شتاء وسط سحر الطبيعة.. حفلات شاي الكانون والشواء على الجمر في الوادي الجديد.. صور
شتاء وسط سحر الطبيعة.. حفلات شاي الكانون والشواء على الجمر في الوادي الجديد.. صور
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