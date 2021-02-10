7 فوائد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم فى الطعام يوميا؟

"تعتبر هذه العشبة رمزًا للازدهار في الهند القديمة وهي من التوابل الشائعة للطبخ مع العديد من الآثار العلاجية.





وهذه العشبة يمكن تناولها كمكملات كبسولة أو يمكن استخدامها كتوابل في النظام الغذائي للحفاظ على الصحة.



