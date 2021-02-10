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مرأة

7 فوائد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم فى الطعام يوميا؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:03 م
صدى البلد
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ريهام قدري
من بين العديد من الأعشاب الموجودة في المطبخ ، تعتبر الأعشاب النيئة والطازجة قوية من الناحية الأيروفيدية للجسم  واستهلاكها بانتظام يمكن أن يفيد الجسم في نواح كثيرة. إذا كنت تفكر في إجراء تغييرات معينة في نمط حياتك ، فابدأ بالحصول على جذور كركم طازجة.


"تعتبر هذه العشبة رمزًا للازدهار في الهند القديمة وهي من التوابل الشائعة للطبخ مع العديد من الآثار العلاجية. 

وهذه العشبة يمكن تناولها كمكملات كبسولة أو يمكن استخدامها كتوابل في النظام الغذائي للحفاظ على الصحة.

وفيما يلي الفوائد التي يجب أن تعرفها عن الكركم 

* خصائصه المضادة للأكسدة القوية تحمي من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.
* خصائصه المضادة للالتهابات تقلل من مستويات الهيستامين (في حالات مثل الأكزيما والصدفية والربو والتهاب المفاصل وهشاشة العظام والتهاب القولون)
* وهو منقي الدم ويساعد في عمل القلب عن طريق زيادة تدفق الدم وتقليل الكوليسترول الكلي. خصائصه المضادة للتخثر تمنع تجلط الدم
* يساعد في الحفاظ على صحة الجلد عن طريق تنقية الدم كما يساعد في التئام الجروح
* له إجراءات مضادة للحساسية ويفيد في نزلات البرد
* مفيد في علاج وظائف الكبد والمرارة والحفاظ عليها
* يساعد على تنظيف المخاط في أسفل البطن وتقليل الاحتقان الذي يسبب مشاكل الدورة الشهرية




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