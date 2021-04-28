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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلب من إيطاليا

فرنسا تعتقل سبعة أعضاء سابقين في منظمة "الألوية الحمراء"

صدى البلد

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه بناء على طلب من إيطاليا تم اعتقال سبعة أعضاء سابقين في منظمة (الألوية الحمراء الإيطالية) محكومين في إيطاليا لأعمال إرهاب في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وأضافت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - أنه يجري البحث عن ثلاثة أعضاء آخرين.. موضحة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذ قرار تسليم هؤلاء الأشخاص العشرة من أصل 200 تطالب إيطاليا باستردادهم منذ سنوات.


وأضافت أن القرار "ينطبق بشكل صارم" على المبادئ الفرنسية بمنح اللجوء إلى الأعضاء السابقين للمنظمة شريطة عدم ارتكابهم جرائم دم.


يذكر أن "الألوية الحمراء" هي منظمة شبه عسكرية يسارية ومقرها في إيطاليا، وكانت مسئولة عن العديد من حوادث العنف، بما في ذلك عمليات الاغتيال والخطف والسرقات خلال ما يسمى "بسنوات الرصاص".

فرنسا فرنسا تعتقل أعضاء الألوية الحمراء إيطاليا منظمة الالوية الحمرا الرئاسة الفرنسية

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