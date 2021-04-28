حقيقة الإساءة.. شبيه إسماعيل ياسين يظهر مجددا في مسلسل موسى

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة السادسة عشرة من مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

وشهدت الحلقة السادسة عشرة لمسلسل موسى، ظهور شبيه إسماعيل ياسين الذي أثار أزمة، وظهر فيها رجل يدعى «خليل» ويستغل الشبه بينه وبين النجم الكوميدي الراحل للحصول على أموال من المعجبين، وشراء مقتنياته بدون دفع أي شيء.

كانت البداية مع مشهد فى مسلسل موسى ويبدأ الحوار بحديث شبيه إسماعيل ياسين إلى موسى داخل المحل، قائلًا: «هاخد التلاتة كرفات» ثم يدير له ظهره ويبدأ في الخروج من المحل، لينادي عليه موسى: «مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة!»، ومن ثم يعلق عليه شبيه الفنان إسماعيل ياسين سريعًا: «ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا أيه.. أنت مبتتفرجش على سيما - مقلدًا حركات اشتهر بها الفنان القدير إسماعيل ياسين-» ثم يرد مستنكرًا: «إيه سيما دي…ليرد عليه ساخرا من حركاته: «انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟!»، ثم يعود ويردد شبيه الفنان إسماعيل ياسين بعض مقولاته الشهيرة، مثل: «يا أخ يا أخ.. حساب الكرفتات دول كام»، ليرد عليه موسى: «24 قرش» فيعطيه شبيه الفنان إسماعيل ياسين «25 قرش» ولا يرد إليه موسي القرش المتبقي، ليطلب منه شبيه الفنان إسماعيل ياسين القرش ثم ينتهي المشهد على جملة: «لو عاوز تحاسب حاسب».

رد محمد رمضان

بينما نشر محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس مسلسل موسي ، خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا: "#موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد #القاهرة سنة١٩٤٦ مايعرفش لا سينما ولا فنانين وده أنقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس 🤣 #ثقة_في_الله_نجاح

رد مخرج مسلسل موسى

وكتب محمد سلامة عبر خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أنا مقتنع إن شغلتي مخرج وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وإن تسرع الناس بالحكم علي الأشياء غريب.. ولعجائب القدر إنه على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال: "لما تحب تحاسب حاسب".

رد نقابة المهن التمثيلية

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد، إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل يس تقدموا بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان.

أسرة إسماعيل ياسين

وتواصل صدى البلد أيضا مع سامية شاهين زوجة المخرج ياسين إسماعيل يس، وأكدت أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل يس الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.