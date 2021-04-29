عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتز البطاوي: لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي نقطة تحول لاستعادة الانتصارات

معتز البطاوي
معتز البطاوي

قال معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، إن مباراة الفريق مع نادي البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة ال19 من الدوري العام، بمثابة نقطة تحول؛ من أجل استعادة زمام الانتصارات من جديد، والانطلاق نحو الهدف الذي حددته إدارة النادي، بقيادة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة، خلال الموسم الحالي، بالعودة إلى المربع الذهبي. 

وأعرب البطاوي، عن ثقته الكبيرة في قدرة الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب المخضرم، صاحب الخبرات الكبيرة، ضياء السيد، على تقديم عروض قوية، ونتائج إيجابية، في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة النادي، وتواجد جهاز معاون كفء، يملك خبرات كبيرة محليا ودوليا، يضم “عادل مصطفى المدرب العام، صاحب القدرات التي يشيد بها الجميع، وعصام الحضري صاحب التاريخ المشرف مع منتخب مصر والنادي الأهلي”.

وشدد المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن وجود الفريق في المركز الثامن، برصيد 25 نقطة؛ لا يعني صعوبة اللحاق بالمربع الذهبي، في ظل تقارب فارق النقاط بين أندية المسابقة، فلا يفصل سيراميكا كليوباترا عن المربع الذهبي، سوى 4 نقاط فقط؛ ما يعني أن الأمور في المتناول، في ظل وجود لاعبين أكفاء قادرون على تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

ترشيحاتنا

أمريكي يحتال على حكومة أفغانستان بأكثر من 100 مليون دولار

هل قيام الليل صلاة فقط أم له عبادات أخرى؟.. الإفتاء تجيب

البقاء في المنزل أبرزها ... 6 نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

Tecno تطلق أحدث هواتفها Spark 7 Pro

رفع أسعار هيونداي توسان الجديدة 2021 في مصر

الصحة: تسجيل 1011 حالة إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن الاستخدامات النووية والإشعاعية

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ