معتز البطاوي: لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي نقطة تحول لاستعادة الانتصارات

قال معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، إن مباراة الفريق مع نادي البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة ال19 من الدوري العام، بمثابة نقطة تحول؛ من أجل استعادة زمام الانتصارات من جديد، والانطلاق نحو الهدف الذي حددته إدارة النادي، بقيادة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة، خلال الموسم الحالي، بالعودة إلى المربع الذهبي.



وأعرب البطاوي، عن ثقته الكبيرة في قدرة الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب المخضرم، صاحب الخبرات الكبيرة، ضياء السيد، على تقديم عروض قوية، ونتائج إيجابية، في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة النادي، وتواجد جهاز معاون كفء، يملك خبرات كبيرة محليا ودوليا، يضم “عادل مصطفى المدرب العام، صاحب القدرات التي يشيد بها الجميع، وعصام الحضري صاحب التاريخ المشرف مع منتخب مصر والنادي الأهلي”.



وشدد المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن وجود الفريق في المركز الثامن، برصيد 25 نقطة؛ لا يعني صعوبة اللحاق بالمربع الذهبي، في ظل تقارب فارق النقاط بين أندية المسابقة، فلا يفصل سيراميكا كليوباترا عن المربع الذهبي، سوى 4 نقاط فقط؛ ما يعني أن الأمور في المتناول، في ظل وجود لاعبين أكفاء قادرون على تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.