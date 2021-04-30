حبس عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بعابدين

نفذ 3 حوادث

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

وكلفت جهات التحقيق، بالتحري عن الواقعة ونشاط لبماهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل، لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث، أمكن ضبطه بحوزته 2 أجنة حديدية، 2 مفك.

وذلك فى اطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم السرقات .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث، أمكن ضبطه بحوزته 2 أجنة حديدية، 2 مفك.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.