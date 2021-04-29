ضبط الروبي أخطر تاجر مخدرات بربع كليو شابو و40 تذكرة هيروين

أمر المستشار محمود عبدالوهاب مدير نيابة مركز سوهاج، حبس تاجر مخدرات، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالأتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهم لكمية من مخدر الهيروين القاتل و الشابو القاتل على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائى بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخليه مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج بقيام عامل بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد احمد صابر معاون اول مباحث مركز سوهاج و النقيب خالد النجار معاون مباحث مركز سوهاج، وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج من ضبط تاجر المخدرات محمد. م. ا وشهرته الروبي ٤٢ سنة عامل مقيم روافع القصير مركز سوهاج و سبق اتهامه فى ٢٨ قضية ما بين ( اتجار بالمخدرات و سرقة بالإكراه و سرقة وسائل نقل و حيازة أسلحة) يقوم بالأتجار بالمخدرات و بضبط ٤٠ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ١٢٠ جرام، ٨٨ تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن 250 جرام، ومبلغ ١٢٠ جنيهاً وهاتف محمول شخصي و عدد ٥ خمسة هواتف محموله متحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم و عدد ٣ ثلاثة لمبات زجاجية لتعاطى مخدر الشابو و عدد ٢ اثنين معايير بلاستيكية لتجزئة مخدر الشابو و تم التحفظ على المتهم و المضبوطات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز سوهاج.