اتقوا الله..نجله يكشف حقيقة وفاة حسن شحاته عقب معاناته مع المرض

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته حقيقة ما يتم تداوله بشأن وفاة حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وتداول رواد السوشيال ميديا أنباء تفيد أن نجم نادي الزمالك، حسن شحاته توفي عق معاناة طويلة مع المرض.

واكد كريم حسن شحاتة في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المدير الفني السابق للمنتخب في صحه جيدة ولا صحة لما يتم تداوله .

وتابع كريم حسن شحاته: "يا ريت المرضي صحاب لايك وشير يتقوا ربنا ده إحنا في رمضان وقرب العشر الأواخر من رمضان وراعوا ربنا ومشاعر الناس والأذية اللي بتحصل ليهم من الشائعات المرضية دي".