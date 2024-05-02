التنمية الثقافية يشارك بمصنوعات يدوية وحرفية في معرض أبو ظبى للكتاب

ضم الجناح المصرى بمعرض أبو ظبى للكتاب معروضات متنوعة للقطاعات المختلفة بالوزارة، ومنها صندوق التنمية الثقافية.

وقدم الصندوق مجموعة من أبرز وأقيم المعروضات، ولا سيما المصنوعات اليدوية والحرفية والمشغولات المختلفة، وسط إقبال جماهيرى واضح.

وتشارك مصر، ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر، وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ إن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتأتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتاباته الثرية المتنوعة.