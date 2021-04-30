حسن الرداد يتعافى من فيروس كورونا

تعافى النجم حسن الرداد من فيروس كورونا وذلك بعدما أصيب مؤخرا بالفيروس المستجد . وأجرى الرداد مسحة طبية لتأتي نتيجة المسحة سلبية .

مسحة طبية لحسن الرداد

وكان صدى البلد قد علم أن النجم حسن الرداد أجري مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية ؛ ليصبح بذلك هو ثالث فرد فى عائلة سمير غانم الذي يصاب بكورونا بعد إصابه دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم .

وأجرى حسن الرداد مسحة طبية منذ ثلاثة أسابيع لتأتي النتيجة إيجابية. يذكر أن آخر ظهور لحسن الرداد كان ضيف شرف في مسلسل " ملوك الجدعنة " مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد .