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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية.. علاج الثعلبة بطرق طبيعية غير مكلفة

الثعلبة
الثعلبة

داء الثعلبة هو اضطراب مناعي ذاتي شائع يؤدي غالبًا إلى تساقط الشعر بشكل لا يمكن التنبؤ به، وفي معظم الحالات ، يتساقط الشعر في بقع صغيرة بحجم الربع تقريبًا، بالنسبة لمعظم الناس، لا يعد تساقط الشعر أكثر من عدد قليل من البقع، على الرغم من أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون أكثر حدة.        

وكشفًا لما قدمه موقع medicalnewstoday، إليكم ابرز الطرق لعلاج الثعلبة...            

نظرًا لأن العلاجات التقليدية للثعلبة محدودة للغاية ، فإن الدراسات التي تدعم العلاجات الطبيعية للحاصة تكون أرق على الأرض.

 

هناك بعض الأشخاص الذين يوصون بفرك البصل أو عصير الثوم ، أو الشاي الأخضر المبرد ، أو زيت اللوز ، أو زيت إكليل الجبل ، أو العسل ، أو حليب جوز الهند في فروة الرأس. في حين أنه من غير المحتمل أن يتسبب أي منها في حدوث ضرر ، إلا أن فعاليتها لا تدعمها الأبحاث.

 

يلجأ بعض الأشخاص إلى طرق العلاج البديلة مثل الوخز بالإبر والعلاج بالروائح ، على الرغم من وجود القليل من الأدلة ، إن وجدت ، لدعم هذه العلاجات.

 

وجدت الأبحاث الأولية على الحيوانات أن الكيرسيتين، وهو مادة بيوفلافونويد طبيعية موجودة في الفواكه والخضروات ، يمكن أن تحمي من تطور داء الثعلبة وتعالج بشكل فعال تساقط الشعر الموجود.

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