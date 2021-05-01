حبايب قلبي.. فيفي عبده توجه رسالة دعم لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وجهت الفنانة فيفي عبدة رسالة دعم، لكل من النجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت فيفي عبده صورة للنجمين عبر حسابها على “انستجرام” ، وعلقت قائلة: الف سلامة وألف بعد الشر علي حبايب قلبي سمير غانم ودلال عبد العزيز تم نقلهما للمستشفي ربنا يشفيكم ويعافيكم

ويخليكم لينا يا رب ارجوكم ادعولهم.

وكان قد أكد مصدر خاص لـ"صدى البلد"، نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.



وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد غابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وشعرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبين إيجابية المسحة الثانية لها.



وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان”.



وأشارت المصادر، إلى تعافي كل من “دنيا سمير غانم، وحسن الرداد”؛ بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.