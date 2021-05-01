تحرير 12 ألف محضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) ، للحفاظ على الصحة العامة،ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة،عن ضبط (12304) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو (12261) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (964) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (478) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (4931) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .