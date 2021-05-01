شوقي علام يدعو الجميع إلى عدم الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي

دعا الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، الجميع إلى عدم الانشغال بمواقع التواصل الإجتماعى خلال الـ 10 الأواخر من رمضان،مطالبا بتقليل استخدامها إلا للضرورة القصوى.

وتابع علام خلال حواره مع برنامج “ كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى حمدى رزق،يجب ان تكون الـ 10 الأواخر من رمضان للعبادات فقط.

وطالب مفتى الديار ايضا الأسرة المصرية الاعتدال أيضا خاصة الانفاق، وطالب بزيادة الصدقات على الفقراء والمحتاجين.

وكان قال علام أن هناك تفسيرين في قول الله تعالى: “والفجر وليال عشر”، هل المقصود بها الـ 10 الأواخر من رمضان، أم الـ 10 الاوائل من ذى الحجة.

وتابع: أن فضل الله واسع ولا مانع من حمل لفظ “والفجر وليال عشر” على الـ 10 الأواخر من رمضان، الـ 10 الاوائل من ذى الحجة.

وأكد شوقى علام أن القرآن الكريم لم يحدد، وكان النبى يهتم بالـ 10 فى كلا الشهرين. وأضاف علام أن الـ 10 الأواخر من رمضان لها مكانة خاصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختص الـ 10 الأواخر من رمضان بمزيد من العناية والاهتمام.