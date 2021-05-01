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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس الجامعة

اجتماع مجلس الجامعة
اجتماع مجلس الجامعة

ترأس الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع  مجلس الجامعة بالمبني الإداري وبحضور السادة عمداء الكليات والسيد أمين عام الجامعة المساعد.

وقد افتتحت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الجامعة خلال شهر أبريل 2021م، والذي استعرض فيه تهنئة رئيس الجامعة للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء محمد توفيق  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد  والقيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة الاحتفال عيد تحرير سيناء، وكما وجه رئيس الجامعة التهنئة للعاملين بالجامعة بعيد العمال.

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كما وجه سيادته التهنئة للسيد الدكتور أحمد الصغير، أستاذ الأدب العربى فى جامعة الوادى الجديد، بكلية الآداب بالمركز الأول فى جائزة عبد الرحمن الأبنودى، التى أطلقتها مكتبة الإسكندرية فرع الدراسات النقدية، والتهنئة للسيد مدحت خليل مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب والتعليم بالجامعة بمقعد الجامعة بمجلس إدارة صندوق تحسين احوال العاملين بالجامعات المصرية.

 

وهنأ رئيس الجامعة  القيادات الجامعية والعاملين بالجامعة  لاعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة (٢٠٢١ /٢٠٢٥) والتي اعتمدت بمجلس يناير ٢٠٢٠ .

وقد وجه رئيس الجامعة الشكر للقائمين علي تنظيم المسابقة الإذاعية بإذاعة الوادي الجديد خلال شهر رمضان 1442 هجرياً، بعنوان "الجامعة والمجتمع.. ومضات رمضانية" .

 

واختتم رئيس الجامعة استهلالية المجلس ببحث سبل التنسيق بين كليات الجامعة لتنفيذ برنامج للقوافل (البيطرية- الزراعية والارشاد زراعي- الدعم النفسي والإرشاد الزواجي والأسري وذوي الهمم- الاصحاح البيئي- تمكين المرأة - المهارات الحيايتة- القوافل الكشفية والخدمة عامة)  في إطار خطة الجامعة للقوافل المتكاملة بقري مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد والمشاركة في المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

ثم شرع المجلس في مناقشة جدول أعماله حيث ناقش المجلس عدد من موضوعات التنسيق وتنظيم الموضوعات العامة

 هذا وقد وافق المجلس علي منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكليات التربية الرياضية والعلوم والطب البيطري، ومنح درجة الماجستير لعد (1) طالب بكلية الزراعة ومنح درجة الماجستير لعدد (1) طالب بكلية التربية الرياضية،

وكذلك تعين عدد (1) مدرس بقسم علم الحيوان تخصص بيولوجيا الأسماك، بكلية العلوم، والموافقة علي منح درجة البكالوريوس في العلوم طبقاً لنظام الساعات المعتمدة للطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور يناير 2021م – بكلية العلوم - قسم الكيمياء .

 

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