حسام موافى: لو البول يسبقك البس بامبرز وصلاتك تجوز بيه لو مبلول

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الإصابة بالمثانة العصبية.

وقال موافي خلال برنامجه رب زدنى علما المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هناك عصب يتحكم فى المثانة فهو يمنع نزول البول، ويزيد طاقة المثانة أيضا.

وتابع موافى:العصب المتحكم في الحركة هو نفسه العصب المتحكم فى المثانة عشان كدا الناس اللى عاوزه تتبول ومفيش مكان بتهز رجلها أو تحركها عشان يزود مساحة المثانة.

وأوضح موافى، إصابة العصب الذي يحرك الأرجل قد يصيب المثانة بضرر

وأشار حسام موافى، أن الحل للشخص الذى يسبقه البول هو لبس البامبرز، ويجوز أن يصلى دون الحاجة إلى تغيير البامبرز مع كل صلاة.