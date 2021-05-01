في عيدهم .. السيسي ينتصر لعمال مصر رغم أزمة كورونا.. ويؤكد: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية.. وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل

الرئيس السيسي دعم صندوق الطوارئ للعمالة والشركات المتعثرة

ساند العمالة غير المنتظمة .. وطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم من كورونا

دعم لا محدود يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يومًا بعد الآخر لعمال مصر لانه كما قال عنهم الرئيس السيسي" العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية.. وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل"، ورغم ما شهدته البلاد والعالم من أزمة كورونا الا ان الرئيس السيسي كان حريصا عليهم، ودائما خلال جولاته التفقدية لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية في كافة أرجاء المعمورة يشدد علي ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ علي عمال مصر.



كما لاقت العمالة غير المنتظمة مزايا كثيرة من رئيس الجمهورية، سواء بعد أو أثناء أزمة كورونا، خصوصا وأن الرئيس دعم صندوق الطوارئ للعمالة والشركات المتعثرة كي يجدون أجورا ومرتبات وهو ما يؤكد حرص الرئيس على العامل وتشغيل المصنع.



وشهدت جهود الدولة توفير 539 ألفًا و301 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد نحو 30 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى فبراير 2020، وفرت ما يقرب من 260 ألف فرصة عمل، بنسبة حضور تتراوح بين 70% و85%، وقد بلغ عدد راغبى العمل المسجلين بمكاتب القوى العاملة على مستوى 27 محافظة 3 ملايين و113 ألفًا و713 راغبًا.

كما بلغ إجمالى الإعانات التى قدمتها الحكومة للعمالة المنتظمة، بالمنشآت المتعثرة، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى الآن 381 مليونًا و22 جنيهًا، لنحو 225 ألفًا و193 عاملًا، يعملون في 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

كما قدم الرئيس السيسي دعما للعمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى وقد تم حتى الآن صرف 317 مليون جنيه لـ275 ألف عامل، يعملون في 2619 منشأة بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى.

ووجه الرئيس السيسي بصرف منحة بمقدار 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالى 1500 جنيه، بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة في هذه المرحلة.